Двое приезжих ограбили пенсионерку и потратили деньги в компьютерном клубе

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

Двое приезжих похитили у пенсионерки крупную сумму денег и потратили их в компьютерном клубе. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Инцидент произошел на улице Барклая. Пожилая женщина поставила на скамейку у автобусной остановки сумку с деньгами, банковскими картами, документами и личными вещами. Злоумышленники воспользовались этим и, похитив сумку, скрылись. Общая стоимость украденного составила более 200 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

— Подозреваемые — двое приезжих мужчин в возрасте 44 и 53 лет — потратили украденные денежные средства в одном из компьютерных клубов, — передает сообщение пресс-службы «МВД Медиа».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанных отпустили под подписку о невыезде.

До этого «ВМ» писала о еще одной краже. 32-летний ранее судимый житель столицы в состоянии алкогольного опьянения украл электросамокат в районе Кузьминки. Подозреваемый мужчина в нетрезвом состоянии увидел самокат во дворе жилого дома, взял его покататься, а после решил забрать транспортное средство к себе домой.