Пьяный грабитель-рецидивист украл электросамокат в Кузьминках

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

32-летний ранее судимый житель столицы в состоянии алкогольного опьянения украл электросамокат в районе Кузьминки. Об этом во вторник, 28 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, подозреваемый мужчина в нетрезвом состоянии увидел самокат во дворе жилого дома, взял его покататься, а после решил забрать транспортное средство к себе домой.

— По горячим следам сотрудники полиции задержали 32-летнего ранее судимого москвича по подозрению в краже электросамоката, который был припаркован у подъезда жилого дома и находился во включенном режиме, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Также во вторник, 28 сентября, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в подмосковной Балашихе полиция задержала троих мужчин, которые подозреваются в совершении серии краж.

В ведомстве добавили, что злоумышленники похищали деньги, ювелирные украшения и другие ценные вещи из домов.

В понедельник, 27 сентября, в докладе МВД опубликовали информацию о том, что за восемь месяцев 2021 года в России было совершено почти 64 тысячи преступлений организованными группами.