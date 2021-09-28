Полиция задержала серийных грабителей в подмосковной Балашихе

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Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Салтыковка Карта всех событий

В подмосковной Балашихе полиция задержала троих мужчин, которые подозреваются в совершении серии краж. Об этом во вторник, 28 сентября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, злоумышленники отжимали пластиковые окна и проникали в дома, расположенные в микрорайоне Салтыковка. Из домов они похищали деньги, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Таким образом они ограбили по меньшей мере три домовладения.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в совершении противоправных деяний. Ими оказались трое молодых людей в возрасте от 22 до 26 лет, — рассказала Петрова.

Во время обысков у преступников изъяли похищенные вещи, среди которых также были мобильные телефоны, строительные инструменты и сувенирный кортик.

Своими действиями злоумышленники причинили материальный ущерб на сумму около четырех миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Согласно статистике МВД, за январь — август 2021 года в России совершено более 1,3 миллиона преступлений, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В результате преступлений на территории России погибли почти 16 тысяч человек и еще свыше 22 тысяч пострадали.

В структуре преступности за указанный период преобладают кражи (35,8 процента). На втором месте идет мошенничество (16,4 процента), на третьем — нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (3,3 процента).