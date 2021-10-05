Власти регионов начали вводить новые ограничительные меры из-за пандемии

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ограничительные меры начали вводить власти российских регионов из-за роста распространения коронавирусной инфекции, передает ОТР.

Так, власти Пензенской области ввели запрет на массовые мероприятия, в регионе закрыты катки, спортивные площадки, приостановлена работа фуд-кортов.

С 8 октября в Калининградской области вход в кафе и рестораны будет доступен только для посетителей с QR-кодом. С ноября код будет необходим для того, чтобы посетить кинотеатр и культурные и спортивные мероприятия.

В Удмуртии с 11 октября отменены концертные программы, приостановлена работа детских игровых комнат в торговых центрах. Кроме того, сокращены часы работы предприятий общественного питания.

В ближайшее время ограничительные меры могут быть введены и в других регионах.

До этого вирусолог Алексей Аграновский рассказал, как избежать новой волны распространения коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо ускорить темпы вакцинации. Эксперт рекомендовал использовать для вакцинации «Спутник V», так как он прошел все необходимые испытания.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что в России отменены массовые мероприятия в связи с активным ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.