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«Инфекция станет агрессивнее»: врачи — о том, как избежать новой волны пандемии COVID-19

Марина Найденкова

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Инфекция станет агрессивнее»: врачи — о том, как избежать новой волны пандемии COVID-19
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Остановить рекордное количество летальных исходов от коронавирусной инфекции и высокую степень заражаемости поможет только вакцинация. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

— Прививка — наше единственное спасение. Вакцинироваться надо только «Спутником V», поскольку другие наши препараты я не могу рекомендовать: нет опубликованных данных испытаний. Если не получить укол — инфекция будет распространяться еще активнее, становясь все агрессивнее и повышая количество жертв, — отметил Аграновский.

По словам эксперта, рано или поздно эпидемия закончится и без вакцинации, «вопрос — какой ценой»:

— Дополнительные карантинные меры в первую очередь нацелены на то, чтобы не допустить коллапса в инфекционных больницах. И они могут быть применены при сохранении роста заболеваемости и смертности.

В свою очередь врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заметил в беседе с «ВМ», что на данный момент растет заболеваемость не только коронавирусом, но другими инфекциями из группы ОРВИ.

Что касается того, сколько продлится четвертая волна «короны», и будут ли новые рекорды по летальности, по словам эксперта, прогнозы специалистов разнятся:

— Я могу высказать только предположение. На мой взгляд, оперативное введение ограничительных мероприятий и снижение контактов за счет перевода на удаленный режим работы позволят снизить уровень заболеваемости, если обстановка ухудшится. Также растущее число заболевших должно стать стимулом для населения иммунизироваться любым из имеющихся в прививочных пунктах иммунобиологических препаратов.

Шунков добавил, что настороженность населения и соблюдение мер личной профилактики, а также вакцинация, позволят быстрее создать необходимую иммунную прослойку и остановить рост заболеваемости.

Поддержал мнение предыдущих спикеров и врач-иммунолог Анатолий Болибок. Он отметил, что в настоящее время в стационарных отделениях больниц находятся преимущественно те больные коронавирусом, которые еще не привились.

— Я не знаю, какие еще аргументы нужно приводить людям, которые не хотят прививаться от ковида. Да, это добровольная процедура. Но единственный способ не допустить краха в медицине и предотвратить усугубление ситуации, которая может привести к новым рекордам по числу летальных исходов, — это прививка.

По оценкам Болибока, продолжительность четвертой волны ковида может растянуться надолго:

— Например, пандемия гриппа «Гонконг», начавшаяся в 1968 году, продолжалась вплоть до 1970 года. То есть три года шла борьба с вирусом. Предотвратить эпидемию удалось тогда за счет карантинных мер и вакцинации. Можно остановить и ковид в отдельно взятой стране за счет таких же мер, в такой же срок, но пока это удается только двум странам на планете — Китаю и Сан-Марино.

В то же время Болибок предположил, что далеко не все вакцинированные граждане смогут спастись от «короны»:

— Например, люди, у которых имеются серьезные заболевания (онкология, СПИД и другие), могут не отреагировать на укол, их организм не будет вырабатывать антитела к коронавирусу, что ставит их в группу высокого риска по смертности. Это похожая ситуация с эпидемией дифтерии, которая настигла РФ в 1993 году. Именно в этот период люди, которые имели серьезные сопутствующие болезни, даже после повторной вакцинации от дифтерии не могли выработать иммунитет к ней.

В заключение врач отметил, что похожая ситуация повторяется сейчас с онкобольными, которые не могут выработать антитела к ковиду. По этой причине Болибок призвал данную категорию граждан особенно тщательно соблюдать меры безопасности и режим самоизоляции.

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