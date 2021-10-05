В России выявили 25 110 случаев коронавируса за сутки

Фото: АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 25 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в оперштабе Москвы.

Отмечается, что 8,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последний день в стране также зафиксировали 895 летальных исходов.

После прохождения лечения от COVID-19 в РФ за сутки полностью выздоровели 18 568 пациентов.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 3827 случаев заболевания.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что в России отменены массовые мероприятия в связи с активным ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день в стране нет ни одного региона, где можно было бы проводить массовые мероприятия более чем с тремя тысячами человек.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России недостаточны, а одна из причин — неактивная кампания по мотивации населения получить прививки.