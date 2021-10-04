Песков сообщил о недостаточных темпах вакцинации в России

Фото: Администрация президента РФ

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России недостаточны, а одна из причин — неактивная кампания по мотивации населения получить прививки. Такое мнение в понедельник, 4 октября, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что вся инфраструктура в РФ готова к тому, чтобы обеспечивать граждан вакцинами. В России также есть для этого все «обеспеченные возможности».

— Пользуясь случаем, мы еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого пресс-секретарь заявил, что разъяснительную работу с населением на тему необходимости сделать прививку нужно продолжать в активном режиме.

По состоянию на 30 сентября оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции в России получили более 40 миллионов граждан. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он также добавил, что в настоящее время в стране насчитывается более 45 миллионов человек, которые привились первым компонентом вакцины.