Столичные полицейские пресекли деятельность запрещенной организации «Нурджулар»*

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Представители запрещенной в РФ экстремистской организации «Нурджулар»* вербовали сторонников среди студентов в Москве. Их деятельность пресечена правоохранителями. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в пресс-центре МВД России.

Отмечается, что экстремисты планировали создать разветвленную систему продвижения своей радикальной идеологии на территории России.

— В этих целях они подбирали и вербовали новых участников в первую очередь из среды студенческой молодежи Москвы. Отбирали из их числа лиц для дальнейшего прохождения подготовки в религиозных центрах в одной из зарубежных стран, а также методически обеспечивали и координировали свои ячейки, действовавшие в российских регионах, — говорится в сообщении пресс-центра, переданном «МВД Медиа».

Полицейские зафиксировали более 250 различных собраний, на которых изучалась запрещенная экстремистская литература. После этого они провели задержания и обыски в 14 различных местах. Задержаны несколько подозреваемых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Его расследование продолжается.

В сентябре сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность экстремистской ячейки в Екатеринбурге. Отмечается, что группировка состояла из уроженцев Центральной Азии. Сотрудники спецслужб установили, что организация пропагандировала идеологии международных террористических организаций и склоняла трудовых мигрантов к совершению актов терроризма в России.

*Решением Верховного суда Российской Федерации от 10 апреля 2008 года международное религиозное объединение «Нурджулар» признано экстремистским. Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации. Решение суда вступило в законную силу 25 апреля 2008 года.