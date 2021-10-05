Малышева объяснила, почему нельзя выспаться впрок

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Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась интересными фактами про сон.

Многие люди среди рабочей недели часто недосыпают, а восполнить нехватку сна стараются в субботу и воскресенье. Однако, по словам ученых, сделать это не получится: органы уже успели пострадать от нехватки отдыха.

— Выделяются медиаторы стресса, которые воздействуют на сердце, глаза, почки и сосуды. Когда вы возвращаете сон в конце недели, воздействие на органы мишени уже произошло. Это приводит к мерцательной аритмии, инфарктам и инсультам. Японцы проверили: час прерванного сна занимает 4 дня восстановления биохимических показаний. Если вы не спите пять дней, выспаться за два и восстановить организм у вас не получится, — рассказывает доктор Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово» на «Первом канале».

Елена Малышева объяснила, что крепкий сон необходим и для памяти: полученный за день объем информации, особенно если вы учитесь, нужно обработать именно во сне. Высыпаться особенно нужно людям, которые перенесли коронавирус. Также, по словам врача, дневной сон принесет только пользу — 26 минут дневного сна гарантируют вам последующую интенсивную и продуктивную деятельность.

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