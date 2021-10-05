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Врач объяснил, почему пенсионерам нужно меньше спать

Анна Михалюк

Общество
Врач объяснил, почему пенсионерам нужно меньше спать
Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Андрей Шубин объяснил, почему людям пожилого возраста нужно меньше спать.

— Это подкреплено научнымиисследованиями. Было выяснено, что люди, которые спят более 9 часов в сутки, более подвержены риску инсультов. Риски ранней смерти в случае, если вы спите более 10 часов, возрастают на 30 %. Есть определенная продолжительность сна, которую преодолевать не нужно. Кстати,большинство инсультов происходят в ранние часы, — отмечает врач в эфире программы «Жить здорово» на «Первом канале».

Он добавляет, что оптимальное время для сна — 4,5-7 часов в сутки. Если человек спит меньше, страдают органы мишени: глаза, сердце, почки и сосуды. Важно соблюдать режим дня, а если захотелось поспать днем, то сон не должен длиться дольше получаса.

Ранее Елена Малышева рассказала, почему нельзя восполнить недосып в выходные дни.

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