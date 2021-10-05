Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Приезжий украл у знакомой в Домодедово золотые украшения на 300 тысяч рублей

Михаил Алимов

Происшествия
Приезжий украл у знакомой в Домодедово золотые украшения на 300 тысяч рублей
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, Домодедово, микрорайон Западный, Лунная улица Карта всех событий

В Домодедово приезжий мужчина украл из квартиры своей знакомой золотые украшения на крупную сумму денег. Его задержали. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 5 октября, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Установлено, что злоумышленник незаконно проник в квартиру, расположенную в многоэтажном доме на улице Лунная, откуда похитил ювелирные украшения на сумму свыше 300 тысяч рублей, — рассказала она.

Мужчина на допросе заявил, что знаком с хозяйкой квартиры и неоднократно бывал у нее. Ранним утром он проник к ней в дом и забрал множество колец, цепочек и прочих украшений. После чего скрылся.

Злоумышленника задержали на следующий день с помощью камер видеонаблюдения. При обыске у него нашли украденные вещи. Как признался 48-летний приезжий, он планировал их продать.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под арестом.

В этот же день сообщалось о еще одной краже с участием приезжих. Инцидент произошел на улице Барклая. Пожилая женщина поставила на скамейку у автобусной остановки сумку с деньгами, банковскими картами, документами и личными вещами. Злоумышленники воспользовались этим и, похитив сумку, скрылись. Общая стоимость украденного составила более 200 тысяч рублей. Они успели потратить украденное в ближайшем компьютерном клубе до того, как их задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

Читайте также:
городской округ Домодедовоприезжийкража вещей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Тельман Исмаилов: опальный бизнесмен и его разбитое корыто

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Тупик пробили танками

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наследие от Господа: дети

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

На телевизор нечего пенять

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Все мнения
О проекте