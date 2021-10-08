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Юрист объяснил, сможет ли бизнес наказать СМИ за неверную трактовку слов Поповой

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист объяснил, сможет ли бизнес наказать СМИ за неверную трактовку слов Поповой
Фото: pixabay.com

Сложно доказать, что люди начали сдавать билеты на массовые мероприятия именно из-за ошибочной публикации в СМИ. Поэтому привлечь издания к ответственности, скорее всего, не получится. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист Василий Воробьев, комментируя новость о возможном судебном иске на 100 миллионов рублей к СМИ, заявившим об отмене массовых мероприятий по всей России.

Воробьев отметил, что для успеха иска нарушение должно соответствовать трем критериям.

— В таких делах нужно доказать некоторые вещи. Сведения должны быть недостоверными, порочащими честь и достоинство и должны быть распространены непосредственно ответчиком, — сообщил юрист.

По мнению специалиста, ошибочная публикация об отмене мероприятий никак не унижает чьего-то достоинства.

Также Воробьев подчеркнул, что в данном случае вряд ли возможно и привлечение к ответственности за распространение недостоверной информации.

— К уголовной ответственности за распространение фейков здесь тоже вряд ли можно притянуть. Поэтому маловероятно, что здесь что-то будет серьезное, — заметил собеседник «ВМ».

Специалист обратил внимание, что сумма иска в 100 миллионов рублей не основана на реальных убытках из-за публикаций СМИ. Такими цифрами истец лишь привлекает внимание, заключил юрист.

Информация о судебном иске от Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций появилась в СМИ 7 октября. Организация намерена судиться со СМИ, неправильно истолковавшими слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой об отмене массовых мероприятий.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что новые ограничения на массовые мероприятия не вводились.

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