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Названо место проведения Евровидения-2022

Полина Долганова

Общество
Названо место проведения Евровидения-2022
Фото: instagram.com/maneskinofficial

Музыкальный конкурс Евровидение в следующем году состоится в итальянском Турине. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщило информационное агентство Ansa.

Официальное объявление места проведения, по данным СМИ, произойдет в ближайшее время. Огласить информацию доверили представителю итальянского государственного телевидения Rai.

Турин в качестве места проведения мероприятия предложила мэр города Кьяра Аппендино. Отмечается, что за честь проводить на своей территории музыкальное событие также соревновались Милан, Римини, Болонья и Пезаро.

В Евровидении 2021 года победила группа Maneskin из Италии, набравшая 524 балла по сумме двух голосований — зрительского и жюри. Российская певица Манижа завершила выступление с 204 баллами в активе и заняла девятое место.

В 2020 году церемонию отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации. В 2021-м не обошлось без ковидных последствий. Например, перед финальным концертом зрителям пришлось сдавать тесты на COVID-19, а коллектив из Исландии выступал по записи, так как у одного из членов группы тест на «корону» дал положительный результат. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные моменты из главного музыкального события Европы и узнала, как отечественные эксперты оценили выступление финалистов.

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