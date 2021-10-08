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Театр «Практика» открывает проект в Музее Москвы

Ольга Маркова

Развлечения
Театр «Практика» открывает проект в Музее Москвы
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Театр «Практика» 14 и 15 октября открывает проект в Музее Москвы. Сезон музей и театр начнут с двух премьер и двухдневного торжественного открытия под руководством Юрия Квятковского.

К открытию проекта «Театр «Практика» в Музее Москвы» приурочены первые премьеры. В субботу, 9 октября, Мастерская Олега Кудряшова сыграет спектакль «Вон там» по пьесе Юна Фоссе. В эту же субботу и на следующий день зрители смогут увидеть спектакль Алексея Мартынова и Мастерской Брусникина Shoot / Get treasure / Repeat — современный эпос о войне, любви, свободе, страхе и сострадании. Он создан на основе цикла экспериментальных антивоенных пьес современного британского драматурга Марка Равенхилла.

В первый день открытия проекта, 14 октября, пройдет специальный показ тизеров спектаклей и концерт. Старт даст совместное выступление струнной группы оркестра «Персимфанс» и камерного оркестра «Московская камерата».

Зрителям презентуют фрагменты спектаклей или читок текстов, выбранных для постановки в «Практике»: Shoot / Get Treasure / Repeat, документальной оперы по работам академика Сахарова, повести «Понаехавшая», спектакля «Я странная, я новая» по пьесе Ольги Казаковой, сторителлинга #Мамаявмоскве.

15 октября зрители попадут на театральный праздник (две лаборатории, поэтические чтения и ретро-концерт), а также увидят музыкальную программу «Манифесты». Завершит программу драматургическая лаборатория «Бруслаб». Мастерская Брусникина взяла из киноиндустрии идею питчинга и перенесла этот формат в театр.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба театра «Практика».

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