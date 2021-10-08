Футбольный эксперт назвал сложным для России предстоящий матч со Словакией

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Футболистам сборной России в отборочном матче ЧМ-2022 со Словакией будет очень сложно. Таким прогнозом поделился футбольный эксперт Андрей Малосолов.

По мнению специалиста, игра будет непростой по причине выбывания значимых игроков и отказа Артема Дзюбы и Марио Фернандеса выступать за сборную.

— На первом сборе сборной России, когда мы играли с Хорватией, Мальтой и Кипром, у нас из-за однотипных мышечных травм выпало семь футболистов, — пояснил он в комментарии «360».

Подобная ситуация заставляет задуматься о том, все ли правильно делает тренерский штаб Валерия Карпина в плане физподготовки спортсменов.

В частности, о том, кто в его штабе отвечает за физподготовку и соответствует ли этот тренер профессиональным стандартам.

Малосолов признался, что не питает больших иллюзий по поводу предстоящего матча, учитывая все проблемы сборной. При этом он отметил, что будет болеть за российских футболистов, и пожелал им успешного выступления.

Матч Россия — Словакия седьмого тура квалификации ЧМ-2022 пройдет 8 октября в Казани.

Ранее тренер Капелло рассказал, почему российские футбольные клубы неудачно выступают в еврокубках.