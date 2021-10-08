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Прием заявок на участие в нацпроекте «Производительность труда» стартовал в Москве

Виктория Сикерина

Город
Прием заявок на участие в нацпроекте «Производительность труда» стартовал в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Прием заявок на участие в национальном проекте «Производительность труда» от предприятий начался в Москве. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Он отметил, что в следующем году свыше 100 городских производителей бесплатно получат адресную поддержку в рамках реализации проекта.

— Ежегодное количество участников ограничено: в следующем году безвозмездную квалифицированную помощь экспертов по устранению неэффективности производственного процесса смогут получить 109 предприятий, а в 2024 году проект охватит уже 563 предприятия столицы. При подаче заявки на сайте в качестве домашнего региона необходимо указать город Москву, — пояснил глава ведомства.

Уточняется, что в проекте могут принять участие только те предприятия, которые занимаются сельским хозяйством, транспортом, строительством, торговлей и обрабатывающим производством. Также их годовая выручка должна составлять более 400 миллионов рублей, а доля иностранного участия — менее 50 процентов.

Кирилл Пуртов заявил, что для каждого участника «Производительности труда» разработают индивидуальные меры поддержки, а также каждому из них помогут наладить производственные процессы.

— Работа с каждым участником проекта займет до шести месяцев. За это время наши эксперты соберут всю информацию о производственных процессах компании, выявят актуальные проблемы, проанализируют их причины и предложат решения для их устранения или минимизации. Благодаря этой работе предприятие сможет перейти от режима «интуитивного развития» к эффективной системе управления и сформировать новую культуру производства, — заключил он.

В четверг, 7 октября, сообщалось, что более 170 нестационарных торговых объектов (НТО) и площадок для их размещения теперь можно арендовать через инвестиционный портал Москвы. Предприниматели могут открыть там свои магазины или кафе.

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