Четверо мужчин отравились наркотиками на автомойке в Москве: один погиб, трое в больнице
Четверо мигрантов отравились в хостеле на востоке столицы, один из них скончался. Об этом в пятницу, 8 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По ее словам, тело погибшего мигранта 1997 года рождения было обнаружено утром 8 октября в хостеле на улице Рудневке. Еще троих мигрантов в бессознательном состоянии госпитализировали из этого же хостела.
— По предварительным данным, молодые люди отравились неустановленным наркотическим веществом. Для установления точной причины смерти 24-летнего молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза, — заключила Иванова.
По данным Telegram-канала Mash, о том, что мужчинам плохо, владельцу хостела сообщил один из постояльцев. После этого владелец взломал дверь их комнаты, где и обнаружил жильцов в бессознательном состоянии.
До этого сообщалось, что следователи Оренбургской области задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой впоследствии 17 человек получили смертельное отравление.