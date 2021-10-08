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Руслана Стефанчука избрали спикером украинской Рады

Полина Долганова

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Руслана Стефанчука избрали спикером украинской Рады
Фото: РИА Новости

Спикером Верховной рады Украины избрали первого заместителя главы парламента страны Руслана Стефанчука. Об этом стало известно в пятницу, 8 октября.

Кандидатуру Стефанчука поддержал 261 парламентарий при необходимости минимального набора 226 голосов.

— Должность главы Верховной рады, назначение на нее я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства, — цитирует нового спикера РИА Новости.

До этого депутаты Рады отправили в отставку главу парламента страны Дмитрия Разумкова. За отставку спикера проголосовали 284 депутата.

Для того чтобы утвердить отставку Разумкова, требовалось 226 голосов. Правящая партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которая инициировала процедуру отставки, смогла дать только 215 голосов. Остальные голоса пришлись на представителей партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а также фракций «Доверие», «За будущее» и других парламентариев.

Процедура отставки Разумкова началась 30 сентября. Основной версией отставки спикера называют его конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.

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