Неонатолог рассказала, как музыка влияет на ребенка в утробе

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Слух ребенка формируется еще в материнской утробе. О том, как прослушивание музыки и аудиокниг во время беременности отражается на развитии малыша, рассказала врач-неонатолог Елена Лагута.

Уже давно австралийские ученые пришли к выводу, что пение колыбельных мамой еще до рождения крохи понижает у малыша общий уровень тревожности. В результате такие дети реже просыпаются и плачут по ночам, меньше страдают от кишечных колик.

— В целом регулярное прослушивание музыки влияет на доречевое развитие, запоминание и воспроизведение коммуникативных жестов, произношение слогов и общий словарный запас, — рассказала Елена Лагута.

Она также отметила благотворный эффект от прослушивания ребенком аудиокниг. Врач порекомендовала в первую очередь ставить малышам короткие стихотворные произведения, которые легче всего запоминаются. При этом читать детям стишки можно параллельно с другими занятиями: купанием, играми, массажем, прогулками и прочими.

По словам Елены Лагуты наиболее эффективным способом является тот, когда ребенку вначале читают книгу, а затем дают послушать в аудиоформате. Малышу понравится услышать знакомый текст в новой непривычной подаче.

Специалист не согласилась с утверждением о том, что новому поколению не нужны книги. По ее мнению, ошибочно считать, что аудиокниги не будут интересны ребенку. Елена Лагута подчеркнула, что книги способствуют укреплению межнейронных связей в мозге. Благодаря чтению дети вырабатывают коммуникативные навыки и делают богаче словарный запас.

Согласно эксперименту ученых, дети, которые в возрасте от года до двух с половиной лет слушали книги, в школьном возрасте отличались от ровесников большей активностью и общительностью, при этом взрослые могли говорить с ними на более сложном языке.

— Для развития ребенка будет полезно все, но дозировано: начинайте с прослушивания музыки, коротких аудиокомпозиций, далее переходите к чтению и прослушиванию книг, — цитирует Елену Лагуту Пятый канал.

До этого психолог Анна Лобанова объяснила родителям, как справляться с неусидчивыми школьниками. Она порекомендовала убрать с рабочего стола отвлекающие предметы, ограничить время использования гаджетов до одного часа в день и дать отдохнуть школьнику перед выполнением домашнего задания.