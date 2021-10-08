Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

День Московского еврейского кинофестиваля пройдет в центре толерантности

Ольга Маркова

Развлечения
День Московского еврейского кинофестиваля пройдет в центре толерантности
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Образцова, 11с1А Карта всех событий

Еврейский музей и центр толерантности 10 октября приглашает жителей и гостей города на серию кинопоказов и паблик-ток в рамках Московского еврейского кинофестиваля.

Вниманию публики будут представлены фильмы: «200 метров», «Тайное и явное», «Первые 54 года — Краткое руководство по военной оккупации». После просмотра картин пройдет паблик-ток, посвященный антисионисткому кино.

На паблик-токе «Как появилось антисионистское кино и зачем его смотреть?» спикеры и участники обсудят антисионисткое кино на примерах фильмов из разных эпох.

Сюжет фильма «200 метров» рассказывает об отце-палестинце, чей сын живет в Израиле. В один из дней раздается телефонный звонок — с сыном произошел несчастный случай. Отец пытается прорваться к ребенку сквозь пропускной пункт, но его не пускают. Единственная возможность воссоединиться с сыном — нелегально пробраться по другую сторону стены.

«Первые 54 года — Краткое руководство по военной оккупации» — кино израильского режиссера-документалиста Ави Мограби. Он характеризует фильм как «честную и наукообразную картину о многолетней оккупации Палестины».Фильм «Тайное и явное» — пример того, что в СССР снимали пропагандисткоекино.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
МузеиФестиваликинофильмы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте