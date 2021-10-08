День Московского еврейского кинофестиваля пройдет в центре толерантности

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Образцова, 11с1А Карта всех событий

Еврейский музей и центр толерантности 10 октября приглашает жителей и гостей города на серию кинопоказов и паблик-ток в рамках Московского еврейского кинофестиваля.

Вниманию публики будут представлены фильмы: «200 метров», «Тайное и явное», «Первые 54 года — Краткое руководство по военной оккупации». После просмотра картин пройдет паблик-ток, посвященный антисионисткому кино.

На паблик-токе «Как появилось антисионистское кино и зачем его смотреть?» спикеры и участники обсудят антисионисткое кино на примерах фильмов из разных эпох.

Сюжет фильма «200 метров» рассказывает об отце-палестинце, чей сын живет в Израиле. В один из дней раздается телефонный звонок — с сыном произошел несчастный случай. Отец пытается прорваться к ребенку сквозь пропускной пункт, но его не пускают. Единственная возможность воссоединиться с сыном — нелегально пробраться по другую сторону стены.

«Первые 54 года — Краткое руководство по военной оккупации» — кино израильского режиссера-документалиста Ави Мограби. Он характеризует фильм как «честную и наукообразную картину о многолетней оккупации Палестины».Фильм «Тайное и явное» — пример того, что в СССР снимали пропагандисткоекино.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.