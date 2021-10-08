«Старикам развозит еду»: Варум рассказала о работе дочери в Америке

Фото: Youtube / А поговорить?

Певица Анжелика Варум рассказала, как зарабатывает на жизнь их с Леонидом Агутиным дочь, которая живет в США.

По словам звезды, Лиза Варум какое-то время работала в Штатах кухаркой, так как хорошо готовит, а теперь устроилась на должность курьера.

— Сейчас она старикам развозит еду. С парнем между концертами они так зарабатывают. Это замечательно! — рассказала певица в интервью Ирине Шихман в YouTube-шоу «А поговорить?».

В минувшем августе Лиза получила паспорт гражданина США. Фотографию с документом она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Фото: instagram.com / @lizvmusic

Дочь артистов пошла по их стопам и также посвятила себя музыке.

До этого певица Анжелика Варум рассказала о своем отношении к любви и изменам. В своем посте в Instagram она написала, что ни одно мгновение их совместной жизни с музыкантом Леонидом Агутиным она не хотела бы вычеркнуть.