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«Старикам развозит еду»: Варум рассказала о работе дочери в Америке

Анастасия Колоскова

Общество
«Старикам развозит еду»: Варум рассказала о работе дочери в Америке
Фото: Youtube / А поговорить?

Певица Анжелика Варум рассказала, как зарабатывает на жизнь их с Леонидом Агутиным дочь, которая живет в США.

По словам звезды, Лиза Варум какое-то время работала в Штатах кухаркой, так как хорошо готовит, а теперь устроилась на должность курьера.

— Сейчас она старикам развозит еду. С парнем между концертами они так зарабатывают. Это замечательно! — рассказала певица в интервью Ирине Шихман в YouTube-шоу «А поговорить?».

В минувшем августе Лиза получила паспорт гражданина США. Фотографию с документом она разместила в своем Instagram-аккаунте.

«Старикам развозит еду»: Варум рассказала о работе дочери в АмерикеФото: instagram.com / @lizvmusic

Дочь артистов пошла по их стопам и также посвятила себя музыке.

До этого певица Анжелика Варум рассказала о своем отношении к любви и изменам. В своем посте в Instagram она написала, что ни одно мгновение их совместной жизни с музыкантом Леонидом Агутиным она не хотела бы вычеркнуть.

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