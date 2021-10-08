«Старикам развозит еду»: Варум рассказала о работе дочери в Америке
Певица Анжелика Варум рассказала, как зарабатывает на жизнь их с Леонидом Агутиным дочь, которая живет в США.
По словам звезды, Лиза Варум какое-то время работала в Штатах кухаркой, так как хорошо готовит, а теперь устроилась на должность курьера.
— Сейчас она старикам развозит еду. С парнем между концертами они так зарабатывают. Это замечательно! — рассказала певица в интервью Ирине Шихман в YouTube-шоу «А поговорить?».
В минувшем августе Лиза получила паспорт гражданина США. Фотографию с документом она разместила в своем Instagram-аккаунте.
Дочь артистов пошла по их стопам и также посвятила себя музыке.
До этого певица Анжелика Варум рассказала о своем отношении к любви и изменам. В своем посте в Instagram она написала, что ни одно мгновение их совместной жизни с музыкантом Леонидом Агутиным она не хотела бы вычеркнуть.