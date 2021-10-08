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Трихолог объяснила, что делать при ковидном облысении

Анна Михалюк

Общество
Трихолог объяснила, что делать при ковидном облысении
Фото: Pexels

Трихолог Юлия Дудий рассказала, почему после COVID-19 некоторые пациенты жалуются на сильное выпадение волос.

— Волосы после коронавируса выпадают по двум причинам. Первая: вирусная нагрузка на волосяные фолликулы. Даже если COVID-19 протекает в легкой форме, пациенты часто отмечают у себя выпадение волос. Вторая причина — это интенсивное лечение, большая медикаментозная нагрузка, лечение антибиотиками. Есть положительные новости: в 90 процентах случаев все, что выпало из-за коронавируса, вернется. Главное — вовремя обратиться к специалисту, — рассказывает врач для YouTube-канала «Клатч Online».

Эксперт считает, что использовать народные средства типа крапивы или мумие для активации роста волос не следует — лучше применять современные препараты:

— Если наблюдаются патологические состояния, то такие манипуляции могут только отнимать время. Второй момент: аллергические реакции. Чем больше натуральных компонентов, тем они сильнее. Поэтому, чтобы не заработать себорейный дерматит, лечением народными средствами лучше не заниматься.

Ранее трихолог перечислил три витамина, которые помогают при выпадении волос.

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