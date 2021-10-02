Трихологи назвали три витамина, помогающих при выпадении волос

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Лечение выпадения волос всегда должно быть как можно более естественным, чтобы не повредить фолликулы. Витамины — один из самых естественных и проверенных методов, помогающих ускорить рост волос, сообщили трихологи.

По их словам, одним из самых известных витаминов для восстановления роста волос является витамин группы В, известный как биотин. Другие витамины группы В помогают создавать эритроциты, которые переносят кислород и питательные вещества к коже головы и волосяным фолликулам. Эти процессы важны для роста волос.

Витамин А помогает железам вырабатывать кожное сало, которое увлажняет кожу головы и сохраняет волосы здоровыми. Мужчинам рекомендуется ежедневно принимать 900 микрограммов витамина А, женщинам требуется 700 микрограммов.

Витамин Е является антиоксидантом и продемонстрировал потенциал укрепления волос в клинических исследованиях. Школа фармацевтических наук в Малайзии провела эксперимент на пациентах с алопецией. Для исследования было набрано тридцать семь участников, которые страдали выпадением волос. Двадцать одному из них было назначено для ежедневного приема 100 микрограммов витамина Е, в то время как 17 получили добавку плацебо. Результаты показали, что витамин Е способствовал росту волос, сообщается в издании Express.

Врачи рассказали о витаминах, которые нужны пожилым людям. Пожилому человеку крайне важно разнообразно питаться, чтобы его организм получал необходимые витамины и минералы. Наиболее часто у пенсионеров выявляется дефицит витаминов В и Д, а также кальция. Такой недостаток может приводить к обострению и развитию различных заболеваний.