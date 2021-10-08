Выставка новых поступлений откроется в музее «Царицыно»
Музей-заповедник «Царицыно» представляет выставку предметов искусства, пополнивших его фонд за последние десять лет.
Экспозиция устроена по хронологическому принципу: от наследия эпохи Екатерины II и ее потомков XVIII — начала ХХ веков до авторского декоративно-прикладного искусства XX–XXI веков и традиционных художественных промыслов XIX–XXI веков.
Особое место в коллекции занимают авторские произведения художников-прикладников XX–XXI веков и предметы традиционных художественных промыслов XIX–XXI веков.
Посетители увидят императорские портреты, старинные западноевропейские шпалеры и авторские гобелены, картины Е. Куманькова, гравюры с видами городов, садов и жанровыми композициями, уникальные книги. Ценителей текстиля заинтересует шпалера «Пленение Зенобии», работа мастеров Дельфта первой четверти XVII века.
Будут представлены и предметы мебели: парные кресла последней трети XVIII века, выполненные русскими мастерами в стиле Джорджа Хэпплуайта, стол-бюро 1800-х годов из петербургской мастерской Генриха Гамбса из сосны и красного дерева, украшенный эгломизе, золоченной бронзой и латунью.
Выставка открыта с 20 октября по 12 июня 2022 года, сообщается на сайте музея.