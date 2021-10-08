Выставка новых поступлений откроется в музее «Царицыно»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное, Дольская улица, 1с6 Карта всех событий

Музей-заповедник «Царицыно» представляет выставку предметов искусства, пополнивших его фонд за последние десять лет.

Экспозиция устроена по хронологическому принципу: от наследия эпохи Екатерины II и ее потомков XVIII — начала ХХ веков до авторского декоративно-прикладного искусства XX–XXI веков и традиционных художественных промыслов XIX–XXI веков.

Особое место в коллекции занимают авторские произведения художников-прикладников XX–XXI веков и предметы традиционных художественных промыслов XIX–XXI веков.

Посетители увидят императорские портреты, старинные западноевропейские шпалеры и авторские гобелены, картины Е. Куманькова, гравюры с видами городов, садов и жанровыми композициями, уникальные книги. Ценителей текстиля заинтересует шпалера «Пленение Зенобии», работа мастеров Дельфта первой четверти XVII века.

Будут представлены и предметы мебели: парные кресла последней трети XVIII века, выполненные русскими мастерами в стиле Джорджа Хэпплуайта, стол-бюро 1800-х годов из петербургской мастерской Генриха Гамбса из сосны и красного дерева, украшенный эгломизе, золоченной бронзой и латунью.

Выставка открыта с 20 октября по 12 июня 2022 года, сообщается на сайте музея.