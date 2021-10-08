Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Центр Гиляровского пригласил на мастер-классы по экологии города

Ольга Маркова

Развлечения
Центр Гиляровского пригласил на мастер-классы по экологии города
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Столешников переулок, д. 9, стр. 5 Карта всех событий

Центр Гиляровского с 16 октября по 11 декабря приглашает горожан на программу занятий, посвященных экологии Москвы. Юные участники с помощью игры будут знакомиться с биосферой города, его экологическими проблемами и найдут способы их решения.

Откроет программу мастер-класс «Фантазия и изобретательность», где поговорят о том, как организовать досуг, используя только перерабатываемые материалы.

Через две недели, 31 октября, пройдет мастер-класс «Городской лес». Участники послушают мифы, легенды и правдивые истории о зеленых товарищах, а потом создадут свой городской лес.

В программе также заявлены следующие мастер-классы: «Микроорганизмы» — с изучением их под микроскопом и на макрофото; «Что не так в нашем доме?» — про экологию, ресурсы нашей планеты и ее проблемы; «По следам нефти».

Завершит цикл мероприятий 11 декабря мастер-класс «В поисках звукового мусора», где можно узнать о том, какой мусор, помимо привычного, существует еще.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте центра.

Читайте также:
Музеимастер‑классыПрирода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте