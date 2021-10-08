Центр Гиляровского пригласил на мастер-классы по экологии города

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столешников переулок, д. 9, стр. 5 Карта всех событий

Центр Гиляровского с 16 октября по 11 декабря приглашает горожан на программу занятий, посвященных экологии Москвы. Юные участники с помощью игры будут знакомиться с биосферой города, его экологическими проблемами и найдут способы их решения.

Откроет программу мастер-класс «Фантазия и изобретательность», где поговорят о том, как организовать досуг, используя только перерабатываемые материалы.

Через две недели, 31 октября, пройдет мастер-класс «Городской лес». Участники послушают мифы, легенды и правдивые истории о зеленых товарищах, а потом создадут свой городской лес.

В программе также заявлены следующие мастер-классы: «Микроорганизмы» — с изучением их под микроскопом и на макрофото; «Что не так в нашем доме?» — про экологию, ресурсы нашей планеты и ее проблемы; «По следам нефти».

Завершит цикл мероприятий 11 декабря мастер-класс «В поисках звукового мусора», где можно узнать о том, какой мусор, помимо привычного, существует еще.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте центра.