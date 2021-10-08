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Трихолог объяснила, как отсрочить седину

Анна Михалюк

Общество
Трихолог объяснила, как отсрочить седину
Фото: Pexels

Трихолог Юлия Дудий рассказала о том, почему волосы седеют и можно ли отсрочить этот процесс.

— Если процесс седины запущен и это связано с генетическим фактором, то, к сожалению, цвет волос вернуть обратно вряд ли удастся. Если седина связана с дефицитом витаминов и микроэлементов, то, когда человек начинает восполнять этот дефицит, есть шанс, что цвет волос вернется. К сожалению, когда приходят в 40 лет с одной седой волосинкой и говорят про раннюю седину — она не ранняя. С этим уже не удастся побороться. Если вырывать седой волос на его месте вырастет такой же седой, — рассказывает эксперт в интервью для YouTube-канала «Клатч Online».

Также трихолог рассказывает, что восстанавливать поврежденные волосы (например, сеченные кончики) можно только при помощи ножниц, так как все уходовые процедуры будут иметь лишь временный эффект на уже посеченных волосах.

Ранее эксперт объяснила, что необходимо предпринять при ковидном облысении.

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