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Сборная России по футболу обыграла Словакию в отборочном матче ЧМ-2022

Виктория Храменкова

Спорт
Сборная России по футболу обыграла Словакию в отборочном матче ЧМ-2022
Фото: pixabay.com

Сборная России по футболку обыграла команду Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счетом 1:0. Игра прошла в Казани.

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр на 24-й минуте забил единственный гол в этом матче. Футболист случайно срезал мяч в ворота своей команды.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в группе, уступая сборной Хорватии. Далее следуют сборные Словении, Словакии, Мальты, а после — Кипра.

Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.

В пятницу, 8 октября, футбольный эксперт Андрей Малосолов поделился мнением о том, что футболистам сборной России в отборочном матче ЧМ-2022 со Словакией должно быть сложно. Он отмечал, что на тот момент предстоящая игра будет непростой по причине выбывания значимых игроков и отказа Артема Дзюбы и Марио Фернандеса выступать за сборную.

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