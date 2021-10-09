«Не чувствую, что я чья-то»: девушка Тимати намекнула на расставание с рэпером

Фото: instagram/timatiofficial

Саша Дони, украинская модель, намекнула на предстоящее расставание с российским рэпером Тимати. В своем Instagram она заявила, что не готова к отношениям на расстоянии.

Подписчик спросил девушку Тимура Юнусова о том, что она думает про отношения на расстоянии. На этот вопрос Саша ответила, что не готова к ним.

— Не практиковала. И не буду, если не чувствую, что я чья-то. Не все мужчины способны на заботу, защиту, внимание на расстоянии. Кому-то такое может подойти, но не мне, — ответила она своему поклоннику.

Все подписчики решили, что модель говорит именно о Тимати, так как после их совместного отдыха каждый уехал к себе домой. После этого в Сети не было их новых совместных фотографий.

У Тимати есть семилетняя дочка Алиса, в 2019 году появился на свет сын рэпера Ратмир. Певец очень близок с дочерью, но многие его обвиняют в том, что он слишком мало времени уделяет младшему ребенку.

В сентябре возлюбленная Тимати похвалилась своей растяжкой. Фолловеры оценили способности модели и отметили, что она прекрасно выглядит.