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«Прям Волочкова»: новая возлюбленная Тимати показала растяжку

Юлия Курганова

Общество
«Прям Волочкова»: новая возлюбленная Тимати показала растяжку
Фото: instagram.com/sashadony/

В сентябре героем светских новостей стал рэпер Тимати. Звезда отдыхал на греческом курорте Миконос в компании новой возлюбленной — модели Саши Дони, 19-летней украинки.

Сама девушка, похоже, рада повышенному вниманию к ней. Она стала часто демонстрировать на своей странице в соцсети Instagram шпагаты, фигуру и наряды. На днях Дони опубликовала снимок, где показала подписчикам свою растяжку.

Фолловеры оценили способности модели и отметили, что она прекрасно выглядит.

«Самая пластичная и спортивная из всех девушек Тимати»; «Выбор Тимати очевиден. Мне кажется, это лучшая девушка из всех, что были»; «Саша, вы очень красивая и эффектная девушка»; «Прям Волочкова», — написали пользователи.

Алекса рассказала о начале романа с Тимати. Молодые люди познакомились, когда певице было 16 лет. По ее признанию, это были первые серьезные чувства.

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