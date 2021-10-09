Адвокат объяснила, как родственники могут украсть квартиру

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Самыми частыми способами обмана для кражи недвижимости у родственников являются подделка документов и использование доверенностей. Об этом рассказала адвокат КА Pen & Paper Александра Харина.

На практике нередко происходят случаи мошенничества с недвижимостью, когда виновником выступает родственник потерпевшего.

Бывает, что родственники под предлогом безобидных действий, например, перепланировки земельного участка, уговаривают оформить генеральную доверенность. После этого происходят сделки по отчуждению имущества, рассказала адвокат в беседе с РИА Недвижимость.

— О факте хищения собственники часто узнают лишь через несколько месяцев или даже лет, когда квартира или участок уже принадлежат лицу, не имеющему к преступлению никакого отношения, — отметила Харина.

После такого вернуть похищенную собственность очень трудно. Также для того, чтобы заполучить недвижимость, родственники могут пойти на подделку документов.

— Покупка, продажа либо дарение квартиры по закону обязательного заверения у нотариуса не требует, а для заключения договора достаточно лишь подписей текущего и будущего собственников, — напомнила адвокат.

Кроме этого, встречается мошенничество в вопросах семейного имущества. Чтобы продать приобретенную в период брака недвижимость, требуется получить нотариальное согласие второго супруга. Даже при отсутствии такого согласия сделка может быть зарегистрирована, заключила эксперт.

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