«Шапка, перчатки и шарф»: врач рассказал, когда нужно утепляться

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Теплый головной убор необходимо надевать при температуре ниже нуля градусов, а также в ветреную и дождливую погоду, даже если температура выше нуля градусов. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

За прогнозом погоды нужно очень внимательно следить в межсезонье. Для этого периода характерны скачки температуры и осадки. Все явления необходимо учитывать при выборе гардероба.

— Даже когда похолодание незначительное и еще совсем не хочется доставать теплую осеннюю куртку, вечерняя температура ощутимо отличается от дневной. Поэтому стоит надевать дополнительные слои одежды — то, что легко можно снять днем или в теплом метро и накинуть вечером на улице, — сказал врач в беседе с РИА Новости.

Также шапку необходимо надевать после занятий спортом, посещения бассейна или бани.

Кроме этого, врач заявил, что не нужно дожидаться минусовой температуры, чтобы носить перчатки. Если руки уже мерзнут, нужно утеплиться.

Врач напомнил, что в офисе желательно снимать теплую одежду.

— Вспотевший человек может легко простудиться на сквозняке или при перепаде температуры воздуха. Кроме того, пот создает комфортную среду для размножения патогенных микроорганизмов, что вызывает кожные раздражения и дискомфорт, — отметил Тяжельников.

В связи с тем что на икрах и щиколотках практически нет жировой ткани, эти места подвержены замерзанию. Это может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому эти части тела необходимо защищать не только брюками, но и длинными носками.

В среду, 6 октября, врач-гинеколог Татьяна Эсауленко рассказала о том, какие заболевания могут активизироваться у женщин, если посидеть на холодном или переохладить ноги.