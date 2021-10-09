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«Красные колготки поверх туфель»: Бузовой посоветовали сменить стилиста

Виктория Храменкова

Общество
«Красные колготки поверх туфель»: Бузовой посоветовали сменить стилиста
Фото: instagram/buzova86

Звезду российской эстрады Ольгу Бузову раскритиковали за экстравагантный наряд, в котором она появилась на шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант». Певица была в черном платье с красными цветами и в красных колготках, которые будто были натянуты на красные туфли.

— Как вам мой образ? — обратилась телеведущая Бузова к поклонникам в своем Instagram в надежде, что ее облик им понравится.

Однако некоторые подписчики не оценили по достоинству внешний вид певицы и делились негативными оценками. Некоторые посоветовали как можно скорее уволить стилистов певицы, а кто-то сравнивал Бузову с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко: «В стиле Юлии Тимошенко»; «Красные колготки не в тему»; «Красные колготки поверх туфель — очень стильно».

Однако были и те, кто посчитал образ Бузовой весьма стильным.

«Красные колготки поверх туфель»: Бузовой посоветовали сменить стилистаФото: instagram.com/buzova86

В пятницу, 8 октября, Ольга Бузова упрекнула свою маму, что та не научила ее готовить. В ответ Ирина Бузова отметила, что получила профессию стоматолога, а не повара.

Психиатр рассказала, почему певица, несмотря на расставание с блогером и рэпером Давидом Манукяном, не может осознать, что их отношения закончены. Специалист считает, что расставание случилось по инициативе молодого человека.

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