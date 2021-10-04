Психиатр объяснил, почему Бузова не может забыть Манукяна

Фото: instagram.com/olgabuzova_news

Певица и телеведущая Ольга Бузова, несмотря на расставание с блогером и рэпером Давидом Манукяном, не может осознать, что их отношения закончены. Такое объяснение ее поведению и перепискам с бывшим возлюбленным дал врач-психиатр Дмитрий Клевцов.

Специалист считает, что расставание случилось по инициативе молодого человека.

— Ей, по всей видимости, эти отношения нужны, но на ее условиях. Видимо, он не принял ее условий, произошел разрыв, но она не готова окончательно внутри его оставить, — пояснил психолог в интервью изданию BLITZ+.

Клевцов дал совет музыканту: он должен ясно дать понять Бузовой, что их роману пришел конец. Если же Манукян будет вовлекаться в конфликты с певицей, то эти отношения не закончатся никогда.

Рэпер на днях опубликовал в Сети переписку, в которой Бузова просит не игнорировать ее — пообщаться с ней.

Дава раскрыл причину расставания с Бузовой. Он признался, что телеведущая поставила ему ультиматум и потребовала сделать выбор между ней и участием в шоу «Танцы со звездами». В этом проекте рэпер выступал совместно с Дарьей Палей.

Давид Манукян и Ольга Бузова встречались полтора года. В январе 2021 года Бузова заявила о расставании с блогером. Певица обвинила бойфренда в насилии и изменах. Мать Давы в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время комментарий дал и сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом.