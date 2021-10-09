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Интернет предложили провести в села с населением до 100 человек

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Интернет предложили провести в села с населением до 100 человек
Фото: Вечерняя Москва

Российские села с населением до 100 человек необходимо подключить к интернету. Такое предложение озвучила председатель комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса, депутат Госдумы РФ Юлия Оглоблина.

По ее словам, жителям таких небольших сел нужно предоставить возможность объединяться и подавать совместные заявки в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

— До недавнего времени интернет проводился в села и деревни, где проживает от 100 до 250 жителей. Населенные пункты с меньшей численностью продолжают оставаться без Сети. Решить этот вопрос можно в рамках проекта по цифровизации российского села. Например, два близлежащих села могут установить точку связи между населенными пунктами. Потом постепенно появится возможность протягивать интернет в домовладения и делать услуги и тарифы доступными для населения, — сказала депутат.

Оглоблина отметила, что крупные провайдеры готовы работать на сельских территориях.

— Например, недавно интернет провели в мой деревенский дом в Жукулуге (Торбеевский район Мордовии). От заявки на сайте до подключения не прошло двух недель. Приехали и подключили. Получается бюджетно, потому что роутер можно оформить в рассрочку, — поделилась собеседница «ВМ».

Интернет на селе должен стать привычным делом, убеждена парламентарий. Это одно из условий комфортной жизни, особенно для молодежи.

— В некоторых селах есть активисты, которые сами организуют креативные пространства, лофты. Там селяне могут не только выйти в интернет, но и организовать мероприятия, креативить. Так произошло, например, в селе Чемал Республики Алтай. Активисты Российского союза сельской молодежи организовали лофт-пространство. Также в Бурятии наши активисты открыли «Добродом», построенный на средства фонда президентских грантов, — рассказала Оглоблина.

Подобные инициативы исходят от сельской молодежи и активно реализовываются, сказала он.

Нацпроект «Цифровая экономика» планируется реализовать до 2030 года. Он включает важное направление — цифровизацию российского села. В рамках нацпроекта интернет проводят в села и деревни с 100–250 жителями. Этого добивались активисты Российского союза сельской молодежи. Прежде выход в Сеть могли получить села численностью от 250 человек.

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