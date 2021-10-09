Синоптики рассказали москвичам о погоде 9 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве и в Подмосковье 9 октября ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до 13 градусов, в течение дня может быть небольшая облачность. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице днем составит от 11 до 13 градусов выше нуля, а ночью жителей ждет похолодание. Столбики термометров могут опуститься до минус трех градусов.

В Московской области в дневное время суток ожидается от 8 до 13 градусов тепла, а ночью — до минус 6 градусов.

На территории столичного региона будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба.

Чтобы не заболеть из-за межсезонной погоды, врач рассказал, когда и чем нужно утепляться во время холодов. Также врач напомнил о том, как важно держать ноги в тепле и снимать очень теплую одежду в офисе.