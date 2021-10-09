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На Украине предупредили Москву об «ударе в спину»

Дарья Чентаева

Политика
На Украине предупредили Москву об «ударе в спину»
Фото: flickr.com / Adam Jones

Появление военно-учебной миссии Евросоюза на Украине поможет Киеву противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений. Об этом рассказал полковник запаса Олег Жданов в статье для портала «Главред».

Как считает военный эксперт, такое развитие событий станет «ударом в спину» РФ.

— Ведь чем сильнее украинские вооруженные силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения «Минска». Потому что Минские соглашения — это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин, — добавил Олег Жданов.

Эксперт заявил, что, если украинская сторона выполнит Минские соглашения, это может нарушить баланс сил в Восточной Европе, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, когда замгоссекретаря США встретится с представителями России: Виктория Нуланд планирует посетить столицу РФ 11 октября.

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