Стало известно, когда замгоссекретаря США встретится с представителями России

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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд 11 октября планирует посетить Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями РФ. Об этом сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

Нуланд хочет обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем, пишет РИА Новости.

Затем Нуланд отправится в Бейрут, где 14 октября встретится с представителями ливанского гражданского общества и государственными руководителями, чтобы обсудить реформы и предстоящие выборы, которые состоятся в следующем году, отметили в ведомстве.

19 сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Виктории Нуланд еще не выдали российскую визу.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что целью поездки Нуланд может оказаться обсуждение вопросов, связанных с Украиной. Дипломат, по его словам, курирует украинскую проблематику и едет обсуждать некие вопросы о Киеве. Также он предположил, что, возможно, постепенно американцы «будут уходить с Украины» или решать, как сделать так, чтобы Россия «не забрала себе Украину и не пустила другие регионы по пути Крыма».