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«Визу не выдали»: стали известны детали скорого визита Нуланд в Россию

Иван Юминов

Политика
«Визу не выдали»: стали известны детали скорого визита Нуланд в Россию
Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пока не получила российскую визу. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в воскресенье, 19 сентября.

— Визу ей не выдали, — приводит слова дипломата ФАН.

17 сентября ряд СМИ сообщил, что Нуланд может посетить Россию осенью этого года. Уточняется, что Москва и Вашингтон в настоящее время обсуждают возможность визита замгоссекретаря в страну.

При этом даты и цели поездки пока остаются неизвестными. Американский дипломат, по некоторым данным, может оказаться с визитом в Москве в ноябре.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что целью поездки Нуланд может оказаться обсуждение вопросов, связанных с Украиной. Дипломат, по его словам, курирует украинскую проблематику и едет обсуждать некие вопросы о Киеве.

Марков предположил, что, возможно, постепенно американцы будут уходить с Украины. Или решать, как сделать так, чтобы Россия не забрала себе Украину и не пустила другие регионы по пути Крыма, уточнил политолог.

Он напомнил, что на Украине недавно поменялась власть. По мнению Маркова, в результате переговоров Россия и США могут договориться о том, что не будут мешать президенту Владимиру Зеленскому.

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