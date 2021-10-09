Диетологи назвали топ-5 жирных продуктов, от которых нельзя отказываться

Фото: pixabay.com

Чтобы сохранить стройную фигуру, необязательно отказываться от всех жирных продуктов. Об этом рассказали врачи-диетологи изданию La Vanguardia.

По мнению специалистов, некоторые виды жирных продуктов желательно употреблять ежедневно, так как они обеспечивают организм необходимыми питательными веществами.

Яйца

Ранее врачи не рекомендовали употреблять их каждый день. Но последние научные исследования показали, что яйца желательно есть ежедневно, но только по одному.

— Этот продукт является источником полезных жиров, белков и витаминов для организма, — заявила диетолог Даниэль Урсуа.

Орехи

Орехам всегда приписывали высокую калорийность. Миндаль, кешью, фундук, грецкие и другие орехи действительно обладают таким свойством. Но также эти продукты дают ощущение сытости.

— Они хорошо подходят как для завтрака, так и для употребления в течение дня, — рассказала диетолог Наталия Кальве.

Совместные исследования итальянских и американских ученых не нашли взаимосвязи между употреблением орехов и набором веса.

Авокадо

Авокадо содержит полезные для человека жирные кислоты. Диетолог и ученый института пищевых продуктов Мигель Лопес Морено сообщила, что многие люди перестают употреблять авокадо, когда собираются похудеть, из-за его высокой калорийности, но это ошибка. Оно действительно обладает повышенной калорийностью, но содержит полезные для сердца жиры и насыщает организм растворимой клетчаткой.

Лосось

Врач-диетолог Нурия Монфулледа советует включить в свой рацион эту рыбу, хотя она и считается самой жирной. Эксперт заявила, что ее жиры положительно влияют на работу сердца.

Молоко

В последнее время те, кто соблюдает диету, все чаще исключают из рациона этот напиток, так как в нем содержатся насыщенные жирные кислоты. Как утверждает диетолог Анхела Морено, жирные кислоты молока содержат масляную кислоту — один из основных источников питания для кишечника.

Ранее диетолог Гинзбург назвал десять продуктов, повышающих потенцию.