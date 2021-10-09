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Столичные власти сообщили, что по БКЛ пустят новые поезда «Москва-2020»

Дарья Чентаева

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Столичные власти сообщили, что по БКЛ пустят новые поезда «Москва-2020»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

По Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро запустят поезда нового поколения «Москва-2020». Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

В новых поездах организованы USB-зарядки, датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации, климатические установки с обеззараживанием воздуха.

После того как все участки БКЛ в столице будут открыты, на линию пустят более 100 новых поездов «Москва-2020».

— На Большой кольцевой линии в соответствии с поручением мэра Москвы будут работать поезда метро только новой серии «Москва-2020». В общей сложности это более 100 составов. Более 800 вагонов будут ежедневно перевозить людей на БКЛ, когда она замкнется, — пояснил Максим Ликсутов.

По его словам, только у поезда «Москва-2020» есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации, а в каждом вагоне работает по две климатические установки с обеззараживанием воздуха, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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