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Травматолог объяснил, что влияет на тяжесть травм в ДТП

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Травматолог объяснил, что влияет на тяжесть травм в ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Употребление алкоголя и утомление психики влияют на увеличение и тяжесть травм при дорожно-транспортном происшествии. Об этом «Вечерней Москве» сообщил директор центра медицинской реабилитации Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, врач — травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

— Люди в состоянии усталости или опьянения часто засыпают за рулем и вылетают на встречную полосу, что приводит порой к катастрофическим последствиям, — пояснил врач-травматолог.

Он также объяснил, на какой скорости от травм при столкновении не спасет даже ремень безопасности. По его словам, чем она больше — тем выше риск получить различные увечья в случае ДТП. Например, при встречном ударе на скорости 100 километров в час ремень безопасности сломает ключицу и ребра.

Соответственно, если ДТП происходит на скорости до 60 километров в час, в 90 процентах случаев водителям и пассажирам автомобиля удается избежать повреждений, заключил медик. Он также призвал не экономить на подушках безопасности при выборе автомобиля.

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