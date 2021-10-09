Второй центр психического здоровья открылся в столице

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В столице на базе поликлиники № 220 открыли консультативный центр психического здоровья. Это второе подобное учреждение в структуре городского здравоохранения.

Обратиться за консультацией специалистов москвичи могут по адресу улица Заморенова, дом 27.

— Обращение за помощью к подготовленным психотерапевтам и медицинским психологам такого центра поможет человеку преодолеть трудности, с которыми он столкнулся, в амбулаторном режиме, — сказал главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева, главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

По его словам, многие нарушения психического состояния не являются заболеваниями, необходимо их выявить и начать корректировать на начальном этапе, чтобы они не перерастали в более серьезные случаи.

Психотерапевты и медицинские психологи применяют комплексные лечебно-профилактические программы. Пациенту не требуется постоянное наблюдение специалиста. Сотрудники ПКБ № 1 имени Н. А. Алексеева будут проводить в центре индивидуальные и семейные консультации, групповые занятия, психодиагностику и тренинги.

Тем, кто обратится за помощью, специалисты помогут справиться с тревожными расстройствами, фобиями, депрессивным состоянием, навязчивыми страхами и нарушениями сна. Также здесь планируют проводить лекции о психическом здоровье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы попасть на первичный прием к специалисту, нужно записаться по телефону +7 (495) 530-10-91 или через официальный сайт центра.