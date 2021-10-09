Столичная прокуратура проконтролирует расследование ДТП с пострадавшими студентками

Фото: прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении молодого человека, сбившего трех девушек на тротуаре. Об этом сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 9 октября.

— Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении водителя автомобиля, сбившего трех девушек на севере столицы, — отметила Нефедова.

По ее словам, две пострадавшие девушки были отпущены домой после оказания медицинской помощи, у третьей диагностировали перелом бедра.

1/4 Фото: прокуратура Москвы 2/4 Фото: прокуратура Москвы 3/4 Фото: прокуратура Москвы 4/4 Фото: прокуратура Москвы

На Тимирязевской улице в Москве водитель автомобиля ВАЗ-2101, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих девушек, в том числе на несовершеннолетнюю. В ДТП пострадали студентки Тимирязевской академии, где обучается и виновник аварии.

Со слов виновника ДТП, он «перепутал педали». Также стало известно, что молодой человек не имеет водительского удостоверения. В отношении него возбудили уголовное дело.