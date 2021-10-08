Появились подробности ДТП с пешеходами на Тимирязевской улице

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Тимирязевская улица, 44 Карта всех событий

Виновником ДТП на Тимирязевской улице оказался 21-летний молодой человек, который никогда не получал водительского удостоверения. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на трех человек.

— Со слов виновника ДТП, он перепутал педали. В ближайшее время его повезут на медицинское освидетельствование, — говорится в сообщении ведомства.

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Также в ведомстве уточнили, что инцидент произошел рядом с домом 44 на Тимирязевской улице. В нем пострадали три девушки — все они студентки Тимирязевской академии, как и сам виновник аварии.

По предварительной информации, все пострадавшие госпитализированы с нетяжелыми повреждениями.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь–август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.