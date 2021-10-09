Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач предупредил о смертельной опасности отказа от соли

Марина Найденкова

Сюжеты: 

ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Врач предупредил о смертельной опасности отказа от соли
Фото: pixabay.com

Отказ от употребления соли может привести к проблемам со здоровьем и даже смерти из-за развития нарушения водно-солевого обмена. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова.

— Если полностью исключить соль из своего питания, в том числе питаться продуктами совсем без соли, при большой нагрузке, да еще в жару, разовьется нарушение водно-солевого обмена, от которого можно даже умереть, — сказала врач.

Например, тепловой удар — это и есть нарушение такого обмена, заключила собеседница «ВМ».

Врач-терапевт больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге Наталья Лагнина рассказывала в беседе с «ВМ», что большинство россиян испытывают дефицит витамина D, который крайне важен для поддержания нормального состояния организма и профилактики различных заболеваний. По ее словам, чтобы узнать свой уровень витамина в крови, можно сдать специальный анализ. В лаборатории он называется «25-OH витамин D3». Адекватный уровень витамина D — более 30 нанограммов на миллилитр. Если меньше — недостаток.

Читайте также:
питаниесольСмерть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте