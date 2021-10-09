Врач предупредил о смертельной опасности отказа от соли

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Отказ от употребления соли может привести к проблемам со здоровьем и даже смерти из-за развития нарушения водно-солевого обмена. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова.

— Если полностью исключить соль из своего питания, в том числе питаться продуктами совсем без соли, при большой нагрузке, да еще в жару, разовьется нарушение водно-солевого обмена, от которого можно даже умереть, — сказала врач.

Например, тепловой удар — это и есть нарушение такого обмена, заключила собеседница «ВМ».

Врач-терапевт больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге Наталья Лагнина рассказывала в беседе с «ВМ», что большинство россиян испытывают дефицит витамина D, который крайне важен для поддержания нормального состояния организма и профилактики различных заболеваний. По ее словам, чтобы узнать свой уровень витамина в крови, можно сдать специальный анализ. В лаборатории он называется «25-OH витамин D3». Адекватный уровень витамина D — более 30 нанограммов на миллилитр. Если меньше — недостаток.