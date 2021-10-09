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Московский трамвай снова взял международную премию Global Light Rail Awards

Дарья Чентаева

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Московский трамвай снова взял международную премию Global Light Rail Awards
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичный трамвай обошел коллег из Англии и Венгрии и в очередной раз стал лидером в номинации «Проект года» международной премии Global Light Rail Awards. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Эта награда — «Оскар» в сфере городского рельсового транспорта. Жюри отметило масштаб развития трамвая и его сервисов для жителей столицы как следствие синергии опыта, технологий и решений одного из самых надежных перевозчиков в мире — Московского метрополитена. В 2020 году столичный трамвай был удостоен награды за самую развивающуюся систему.

Отмечается, что трамвай — один из любимых видов транспорта москвичей. В настоящее время у трамвайной сети новый оператор — Московский метрополитен. Таким образом, в основу развития сети легли жесткие стандарты метро, чтобы гарантировать москвичам надежный и комфортный наземный транспорт, сообщается в Telegram-канале.

— Применение новых технологий и программ как раз отметило жюри международного конкурса. По поручению мэра Москвы мы продолжим развивать и увеличивать масштабы трамвайной сети и полностью обновим трамвайный парк, — отметил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что москвичи выбрали название для первого электрического речного трамвая. Теперь он теперь называется «Синичкой».

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