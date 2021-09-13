Москвичи выбрали название для первого электрического речного трамвая

Фото: В. Новикова / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

На платформе «Активный гражданин» завершилось голосование за название первого в столице электрического речного трамвая. Он теперь называется «Синичка» — данный вариант набрал свыше 44 тысяч голосов. Всего было пять вариантов: «Сетунь», «Жужа», «Яуза», «Синичка» и «Неглинка».

— В этот раз между участниками разгорелась настоящая борьба. Тройку лидеров из вариантов выделили сразу: «Синичка», «Жужа» и «Яуза» оторвались от других претендентов. Но кто из них победит — было неочевидно практически до завершения голосования. В конце концов москвичи отдали предпочтение «Синичке». Это название набрало 44 268 голосов, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Все названия выбирались в честь московских рек, а проголосовали 153 863 пользователя. Два тестовых маршрута запустят в 2022 году. Тогда «Синичка» и еще около двадцати речных трамваев примут первых пассажиров. Другие трамвайчики так же назовут в честь рек.

— В 2022 году в город вернутся регулярные маршруты речного транспорта — такое решение принял мэр Москвы. Спустя почти 16 лет жители столицы снова смогут передвигаться по реке и экономить до часа времени в пути. Всего для речных перевозок будет работать 20 электрических судов. Мы поэтапно запустим их на двух речных маршрутах: от Киевского вокзала до парка «Фили» и от Автозаводского моста до Печатников, — сообщил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Для проезда по воде можно воспользоваться картой «Тройка», банковской картой или биометрической системой. Все трамваи будут построены с использованием современных технологий и не вредят окружающей среде. Они комфортны и позволят москвичам быстро добираться до нужных мест в городе, передает официальный сайт мэра столицы.

15 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые маршруты на электрических судах по Москве-реке запустят в 2022 году. В 2022–2023 годах в столице появятся два регулярных маршрута электрических речных судов. По ним будут курсировать 20 электрических речных трамвайчиков.

Глава города отметил, что электрические речные трамваи должны стать для столицы дополнительной изюминкой.