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Трехлетняя девочка пострадала в ДТП на востоке Москвы

Дарья Чентаева

Происшествия
Трехлетняя девочка пострадала в ДТП на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Свободный проспект, 11к1Карта всех событий

На востоке Москвы трехлетняя девочка получила травмы после того, как на нее и отца наехал автомобиль «Крайслер». Об этом сообщают в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы в субботу, 9 октября.

По предварительным данным, на Свободном проспекте около дома № 11 водитель автомобиля «Крайслер» наехал на мужчину с дочкой. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В момент ДТП девочка находилась у отца на руках. В результате произошедшего ребенку предварительно поставили диагноз «сотрясение головного мозга». Девочку госпитализировали, мужчина не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по факту ДТП, сообщается в Telegram-канале.

Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении молодого человека, сбившего трех девушек на тротуаре.

На Тимирязевской улице в столице водитель автомобиля ВАЗ-2101, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих девушек, в том числе на несовершеннолетнюю.

По словам Людмилы Нефедовой, две пострадавшие девушки были отпущены домой после оказания медицинской помощи, у третьей диагностировали перелом бедра.

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