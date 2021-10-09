Россиянам рассказали о сервисах для поиска работы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Оставшиеся без работы россияне смогут трудоустроиться или выбрать оптимально подходящее им направление профессиональной деятельности с помощью специальных цифровых сервисов по профнавигации и сервиса Datamap по индивидуальному поиску работы. Сервис создает актуальную карту востребованных вакансий в разных регионах и городах и помогает занять свое профессиональное место. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор направления «Развитие на основе данных» Университета национальной технологической инициативы «20.35» Андрей Комиссаров.

В конце сентября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение. Он отметил, что многие граждане, которые сейчас состоят на учете в службах занятости, не имеют профессионального образования и испытывают сложности в самостоятельной адаптации на рынке труда. Именно им в первую очередь предстоит оказать поддержку.

Пандемия в совокупности с активной цифровой трансформацией всех секторов экономики привела к увеличению числа безработных в России, отметил Комиссаров. Но несколько десятков тысяч человек в этом году смогут найти подходящую для них профессию и вступить в число занятых за счет специальных цифровых услуг по профессиональной навигации.

— Российские IT-компании предлагают ряд сервисов по индивидуальному поиску работы. Так, например, сервис Datamap с помощью анализа данных и алгоритмов машинного обучения формирует актуальную карту востребованных вакансий в разных регионах и городах, — рассказал Комиссаров.

Он подчеркнул, что сервисом Datamap ежемесячно пользуются тысячи людей. Он позволяет анализировать в режиме реального времени, какие компетенции в каком городе или регионе востребованы, какие из вакансий удаленные, а какие — нет, а также среднюю зарплату специалистов и прочее.

— В сочетании с обучением компетенциям по цифровым профессиям и сферой IT карта помогает достаточно быстро находить себя на рынке труда, переквалифицироваться на новые профессии, — отметил эксперт.

Помимо сервиса, безработные россияне, в особенности не имеющие профессионального образования, могут воспользоваться профориентационной платформой «Профнавигация». Он формирует индивидуальные рекомендации по выбору профессионального направления на основе данных. По сути, это диагностическая подборка для профориентации. Получив рекомендации и сопоставив их с данными рынка, агрегированными и обработанными в сервисе, можно получить оптимальные варианты трудоустройства.

— На основе диагностики мы можем определить, какая образовательная траектория для какой профессиональной области подходит конкретному человеку, — добавил Комиссаров.

Сейчас для трудоустройства и поиска вакансий безработные россияне используют профильные сайты, различные онлайн-сервисы, где можно оставлять заявки на оказание услуг, соцсети, Telegram-каналы, а также ищут работу через знакомых. Среди наиболее популярных в России сервисов для поиска работы также можно выделить компании HeadHunter, «Работа.ру» и Superjob.

А проект Coursera помогает миллионам людей со всего мира, изменяя метод традиционного преподавания, получать новые знания через образовательные материалы в виде онлайн-курсов. Кроме того, возможность освоить с нуля востребованную в ИТ-сфере профессию предоставляет гражданам сервис «Яндекс.Практикум».