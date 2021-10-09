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Подозреваемого по делу об отравлении алкоголем в Оренбуржье арестовали

Дарья Чентаева

Происшествия
Подозреваемого по делу об отравлении алкоголем в Оренбуржье арестовали
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

В Оренбургской области суд на два месяца арестовал одного из шести подозреваемых по делу об отравлении суррогатным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба суда в субботу, 9 октября.

— Мужчина при допросе в качестве обвиняемого вину признал. Доводы следствия, изложенные в ходатайстве, суд посчитал обоснованными и избрал данному лицу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передает РИА Новости.

В суде также будут рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения еще двоим подозреваемым по делу.

Следователи Оренбургской области задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой впоследствии отравились люди. На данный момент известно о 26 погибших и 28 пострадавших.

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Орска, который организовал нелегальное производство и сбывал опасные спиртосодержащие напитки.

Также были задержаны 60-летний уроженец села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанского Домбаровского района. Они, предположительно, занимались продажей поддельного алкоголя.

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